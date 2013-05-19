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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Балтика
Спартак-Нальчик - Балтика: обзор матча 19 мая 2013
Спартак-Нальчик
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
8'
А. Аверьянов
45'
А. Аверьянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Балтика
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
И. Коронов
90'
Замена
Д. Зинович
️️️️
Е. Чеботару
88'
79'
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Скавыш
Замена
А. Гошоков
️️️️
А. Аверьянов
77'
55'
Желтая карточка
М. Васильев
ГОЛ! 2:0!
А. Аверьянов
45'
10'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
ГОЛ! 1:0!
А. Аверьянов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
71
Багаев
20
Джудович
2
Засеев
4
Овсиенко
11
Аверьянов
11
Концедалов
37
Чеботару
14
Коронов
8
Сирадзе
13
Медведев
4-3-3
88
Шелия
89
Стоцкий
81
Зимулька
23
Васильев
3
Плопа
20
Вишняковс
8
Чиркин
17
Зюзинс
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
37
Чеботару
38
Зинович
38
Зинович
37
Чеботару
14
Коронов
10
Буйтраго
10
Буйтраго
14
Коронов
11
Аверьянов
19
Гошоков
19
Гошоков
11
Аверьянов
15
Скавыш
47
Сальников
47
Сальников
15
Скавыш
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Балтика
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
Главный тренер
Тимур Шипшев
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Спартак-Нальчик - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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