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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск
Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск: обзор матча 18 марта 2013
Спартак-Нальчик
18.03.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
52'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск
90'
+1
Желтая карточка
М. Трусевич
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Медведев
90'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Буйтраго
84'
81'
Замена
В. Никифоров
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
75'
72'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Ш. Григалашвили
69'
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Кренделев
60'
Замена
Г. Ходжава
️️️️
А. Мурнин
ГОЛ! 1:0!
А. Медведев
Пас отдал
Д. Буйтраго
52'
40'
Желтая карточка
А. Ерохин
27'
Желтая карточка
М. Соловей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
3
Михаил Соловей
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
3
Сергей Голяткин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
71
Багаев
40
Тимошин
4
Овсиенко
2
Засеев
11
Аверьянов
11
Концедалов
37
Чеботару
53
Руа Флорес
13
Медведев
10
Буйтраго
3-1-1-3-2
1
Солосин
3
Салуквадзе
88
Наваловский
2
Кренделев
3
Соловей
27
Мурнин
21
Ерохин
3
Голяткин
10
Григалашвили
20
Марцваладзе
48
Луценко
10
Буйтраго
14
Коронов
14
Коронов
10
Буйтраго
53
Руа Флорес
8
Сирадзе
8
Сирадзе
53
Руа Флорес
13
Медведев
88
Болов
88
Болов
13
Медведев
20
Марцваладзе
10
Никифоров
10
Никифоров
20
Марцваладзе
10
Григалашвили
30
Трусевич
30
Трусевич
10
Григалашвили
27
Мурнин
28
Ходжава
28
Ходжава
27
Мурнин
2
Кренделев
27
Радченко
27
Радченко
2
Кренделев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
Главный тренер
Тимур Шипшев
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Георгий Дараселия
Статистика матча Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Спартак
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