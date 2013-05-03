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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Заря
Днепр - Заря: обзор матча 03 мая 2013
Днепр
03.05.2013, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Заря
59'
Е. Селезнев
28'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Заря
90'
+1
Желтая карточка
К. Сантини
Желтая карточка
Дуглас
90'
+1
79'
Замена
М. Белый
️️️️
И. Галюза
Замена
Матеус
️️️️
Д. Олейник
77'
70'
Желтая карточка
А. Грицай
66'
Замена
Я. Боли
️️️️
Данило
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
А. Кобахидзе
64'
59'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
И. Чайковский
ГОЛ! 1:1!
Е. Селезнев
59'
57'
Желтая карточка
Н. Каменюка
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Шахов
46'
38'
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
28'
ГОЛ! 0:1!
Данило
23'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
99
Матеус
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Янник Боли
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-3-2-1
16
Шелихов
14
Чеберячко
23
Стринич
23
Дуглас
44
Федецкий
30
Кобахидзе
14
Кравченко
28
Шахов
16
Олейник
20
Жулиано
11
Селезнев
3-1-5-1
1
Сантини
15
Вернидуб
44
Шунич
12
Игнатьевич
4
Чайковский
22
Любенович
6
Каменюка
2
Галюза
35
Грицай
7
Худзик
99
Данило
30
Кобахидзе
22
Коноплянка
22
Коноплянка
30
Кобахидзе
16
Олейник
99
Матеус
99
Матеус
16
Олейник
28
Шахов
9
Калинич
9
Калинич
28
Шахов
4
Чайковский
10
Хомченовский
10
Хомченовский
4
Чайковский
2
Галюза
29
Белый
29
Белый
2
Галюза
99
Данило
10
Боли
10
Боли
99
Данило
Остались в запасе
Днепр
Заря
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
12
Виталий Постранский
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Днепр - Заря
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Днепр-Арена
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