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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Черноморец
Днепр - Черноморец: обзор матча 15 сентября 2012
Днепр
15.09.2012, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
15'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Черноморец
Желтая карточка
В. Мандзюк
81'
Замена
Д. Канкава
️️️️
А. Алиев
76'
71'
Желтая карточка
К. Ковальчук
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Н. Калинич
59'
Желтая карточка
М. Одибе
58'
46'
Замена
И. Бобко
️️️️
А. Диденко
Замена
Матеус
️️️️
Д. Олейник
46'
40'
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
В. Балашов
Желтая карточка
Е. Чеберячко
39'
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
И. Стринич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Анатолий Диденко
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
9
Франк Джа Джедже
АП
39
Денис Васин
ЦФ
4-1-3-2
27
Лаштувка
20
Одибе
14
Чеберячко
23
Стринич
5
Мандзюк
29
Ротань
16
Олейник
20
Жулиано
88
Алиев
9
Калинич
11
Селезнев
3-2-2-2-1
22
Безотосный
14
Фонтанелло
3
Лео Матос
5
Бергер
77
Кутас
70
Минейро
8
Ковальчук
89
Политыло
9
Диденко
27
Балашов
31
Бурдужан
88
Алиев
23
Канкава
23
Канкава
88
Алиев
9
Калинич
10
Зозуля
10
Зозуля
9
Калинич
16
Олейник
99
Матеус
99
Матеус
16
Олейник
9
Диденко
21
Бобко
21
Бобко
9
Диденко
9
Диденко
7
Бернардес Морейра
7
Бернардес Морейра
9
Диденко
27
Балашов
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
27
Балашов
Остались в запасе
Днепр
Черноморец
16
Денис Шелихов
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Днепр - Черноморец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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