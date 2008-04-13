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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Луч - Сатурн
Луч - Сатурн: обзор матча 13 апреля 2008
Луч
13.04.2008, воскресенье, 11:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сатурн
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Статистика матча Луч - Сатурн
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Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 10:45 (прямая)
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