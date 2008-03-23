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Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь: обзор матча 23 марта 2008
Спартак-Нальчик
23.03.2008, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
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Статистика матча Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
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Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
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2 : 0
24.10.2026
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1 : 0
10.10.2026
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Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Спартак
Посещаемость:
13500 из 18000 зрителей (75%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:50 (прямая)
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