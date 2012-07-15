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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Арсенал
Шахтер - Арсенал: обзор матча 15 июля 2012
Шахтер
15.07.2012, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
6 : 0
Завершен
Арсенал
14'
Г. Мхитарян
31'
Г. Мхитарян
34'
Е. Селезнев
39'
А. Тейшейра
66'
Илсиньо
90+5'
М. Девич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Арсенал
ГОЛ с пенальти! 6:0!
М. Девич
90'
+5
86'
Желтая карточка
Р. Сантос
69'
Замена
Д. Адийя
️️️️
Леандро
Замена
М. Девич
️️️️
А. Тейшейра
69'
ГОЛ! 5:0!
Илсиньо
Пас отдал
Г. Мхитарян
66'
Замена
Эдуардо
️️️️
Е. Селезнев
63'
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Коста
63'
57'
Замена
И. Мазилу
️️️️
В. Гоменюк
46'
Замена
А. Хомин
️️️️
С. Миколюнас
ГОЛ! 4:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Е. Селезнев
39'
ГОЛ! 3:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Г. Мхитарян
34'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Е. Селезнев
14'
8'
Желтая карточка
С. Миколюнас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
44
Сергей Симоненко
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЛВ
5
Георге Флореску
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Максим Шацких
АП
31
Леандро
ПВ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
11
Коста
11
Селезнев
4-2-3-1
12
Боровик
13
Миколюнас
14
Полевой
44
Симоненко
44
Сантос
5
Флореску
11
Старгородский
31
Леандро
16
Шацких
28
Шахов
8
Гоменюк
11
Коста
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Коста
11
Селезнев
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Селезнев
11
Тейшейра
32
Девич
32
Девич
11
Тейшейра
13
Миколюнас
4
Хомин
4
Хомин
13
Миколюнас
8
Гоменюк
7
Мазилу
7
Мазилу
8
Гоменюк
31
Леандро
40
Адийя
40
Адийя
31
Леандро
Остались в запасе
Шахтер
Арсенал
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
79
Юрий Панькив
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Донбасс-Арена
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