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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Сиэтл
Ди Си Юнайтед - Сиэтл: обзор матча 05 мая 2011
Ди Си Юнайтед
05.05.2011, четверг, 00:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Сиэтл
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Статистика матча Ди Си Юнайтед - Сиэтл
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Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
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США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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