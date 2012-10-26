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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 26 октября 2012
Локомотив
26.10.2012, пятница, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
36'
Р. Павлюченко
24'
Г. Пеев
90+4'
И. Пикущак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Амкар-Пермь
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
И. Пикущак
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Тарасов
83'
82'
Желтая карточка
С. Нарубин
Желтая карточка
Ф. Кайседо
82'
80'
Замена
В. Гаглоев
️️️️
Н. Мияилович
78'
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Новакович
74'
Желтая карточка
Н. Мияилович
Замена
В. Обинна
️️️️
Майкон
72'
62'
Желтая карточка
Г. Пеев
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Р. Павлюченко
58'
56'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Д. Нийхолт
ГОЛ! 1:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Ещенко
36'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пеев
Пас отдал
А. Коломейцев
14'
Желтая карточка
М. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
АП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
32
Марко Блажич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
4-1-3-2
18
Крешич
3
Циглер
4
Дюрица
14
Чорлука
38
Ещенко
23
Тарасов
11
Майкон
88
Глушаков
19
Самедов
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
25
Смирнов
79
Черенчиков
3
Мияилович
7
Пеев
18
Коломейцев
13
Новакович
29
Игнатович
32
Нийхолт
10
Пикущак
23
Тарасов
21
Оздоев
21
Оздоев
23
Тарасов
11
Майкон
11
Обинна
11
Обинна
11
Майкон
10
Павлюченко
10
Кайседо
10
Кайседо
10
Павлюченко
32
Нийхолт
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
32
Нийхолт
13
Новакович
14
Васильев
14
Васильев
13
Новакович
3
Мияилович
27
Гаглоев
27
Гаглоев
3
Мияилович
Остались в запасе
Локомотив
Амкар-Пермь
1
Гилерме
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
1
Роман Герус
ВР
32
Марко Блажич
ЛП
1
Сергей Волков
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
32
Марко Блажич
ЛП
1
Сергей Волков
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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