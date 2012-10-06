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Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Локомотив - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 06 октября 2012
Локомотив
06.10.2012, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
70'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
89'
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
А. Озбилиз
88'
Вторая желтая
А. Фидлер
Замена
Майкон
️️️️
В. Обинна
83'
82'
Желтая карточка
Зелао
Желтая карточка
А. Самедов
82'
82'
Желтая карточка
И. Лоло
79'
Замена
М. Уренья
️️️️
И. Бальде
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Д. Глушаков
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
Г. Букур
Пас отдал
А. Фидлер
68'
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
Д. Тарасов
61'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Я. Тигорев
59'
Травма
Я. Тигорев
58'
56'
Желтая карточка
А. Козлов
45'
+2
Желтая карточка
И. Попов
Травма
Д. Крешич
24'
20'
Желтая карточка
А. Фидлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
(К)
ОП
10
Артем Фидлер
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-3-1
18
Крешич
3
Циглер
4
Дюрица
90
Бурлак
49
Шишкин
23
Тарасов
28
Тигорев
11
Обинна
88
Глушаков
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-1-3-1-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Деальберт
26
Зелао
5
Лоло
8
Тлисов
23
Озбилиз
71
Попов
10
Фидлер
11
Ионов
6
Бальде
28
Тигорев
6
Торбинский
6
Торбинский
28
Тигорев
88
Глушаков
10
Кайседо
10
Кайседо
88
Глушаков
11
Обинна
11
Майкон
11
Майкон
11
Обинна
23
Озбилиз
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
23
Озбилиз
11
Ионов
11
Букур
11
Букур
11
Ионов
6
Бальде
11
Уренья
11
Уренья
6
Бальде
Остались в запасе
Локомотив
Кубань (ЛФЛ)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 13:30 (прямая)
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