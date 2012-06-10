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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Либерия - Ангола
Либерия - Ангола: обзор матча 10 июня 2012
Либерия
10.06.2012, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа J, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ангола
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Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Либерия - Ангола
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
0 : 0
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Антоинетте Тубман Стэдиум
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8 июня
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2018.01.23 19:46
10
Ангола – ЦАР: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.50
8 июня
Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
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Ангола – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 17:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
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2025.12.26 14:20
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