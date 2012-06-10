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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гвинея - Египет
Гвинея - Египет: обзор матча 10 июня 2012
Гвинея
10.06.2012, воскресенье, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа G, 2 тур
2 : 3
Завершен
Египет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гвинея - Египет
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Стад ду 28 Септембер
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