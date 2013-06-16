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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Экваториальная Гвинея - Тунис
Экваториальная Гвинея - Тунис: обзор матча 16 июня 2013
Экваториальная Гвинея
16.06.2013, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Тунис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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