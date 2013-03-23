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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Тунис - Сьерра-Леоне
Тунис - Сьерра-Леоне: обзор матча 23 марта 2013
Тунис
23.03.2013, суббота, 22:10
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сьерра-Леоне
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Статистика матча Тунис - Сьерра-Леоне
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0
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Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
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Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
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09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
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Товарищеские матчи. Сборные
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