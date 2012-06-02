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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Турция
Португалия - Турция: обзор матча 02 июня 2012
Португалия
02.06.2012, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Турция
57'
Нани
35'
У. Булут
52'
У. Булут
88'
Пепе (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия - Турция
90'
+3
Замена
Э. Байтар
️️️️
М. Топал
90'
Замена
М. Пектемек
️️️️
У. Булут
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Пепе
Замена
Р. Куарежма
️️️️
М. Лопеш
86'
Замена
Э. Поштига
️️️️
Р. Мейрелеш
86'
82'
Замена
Д. Эркин
️️️️
А. Туран
78'
Желтая карточка
А. Туран
Замена
Н. Оливейра
️️️️
У. Алмейда
73'
72'
Замена
С. Шахин
️️️️
С. Балчи
72'
Замена
Н. Шахин
️️️️
Э. Белезоглу
Замена
Эдуарду
️️️️
Р. Патрисиу
71'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Б. Алвеш
69'
Замена
Куштодиу
️️️️
М. Велозу
69'
64'
Желтая карточка
Э. Белезоглу
Пенальти не реализован!
К. Роналду
64'
61'
Замена
Т. Торун
️️️️
Б. Йылмаз
ГОЛ! 1:2!
Нани
57'
52'
ГОЛ! 0:2!
У. Булут
Пас отдал
Б. Йылмаз
Желтая карточка
У. Алмейда
49'
39'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
35'
ГОЛ! 0:1!
У. Булут
Пас отдал
С. Балчи
Травма
Ф. Коэнтрау
21'
16'
Травма
В. Демирель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
15
Бекир Иртегюн
ЦЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
6
Хамит Алтынтоп
ПЗ
10
Арда Туран
ЛВ
22
Серкан Балчи
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ПВ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Португалия
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Жоао Перейра
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
6
Куштодиу
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Турция
0
Дженк Генен
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
0
Энгин Байтар
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
19
Сельджук Шахин
ЦП
11
Тунай Торун
ПВ
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Патрисиу
0
Коэнтрау
3
Пепе
2
Алвеш
19
Лопеш
4
Велозу
0
Мейрелеш
8
Моутинью
17
Нани
9
Алмейда
7
Роналду
4-3-2-1
1
Демирель
6
Алтынтоп
15
Иртегюн
4
Топрак
3
Али Калдырым
22
Балчи
15
Топал
0
Белезоглу
17
Йылмаз
10
Туран
9
Булут
1
Патрисиу
22
Эдуарду
22
Эдуарду
1
Патрисиу
2
Алвеш
0
Кошта
0
Кошта
2
Алвеш
4
Велозу
6
Куштодиу
6
Куштодиу
4
Велозу
9
Алмейда
11
Оливейра
11
Оливейра
9
Алмейда
19
Лопеш
20
Куарежма
20
Куарежма
19
Лопеш
0
Мейрелеш
23
Поштига
23
Поштига
0
Мейрелеш
15
Топал
0
Байтар
0
Байтар
15
Топал
10
Туран
18
Эркин
18
Эркин
10
Туран
0
Белезоглу
7
Шахин
7
Шахин
0
Белезоглу
22
Балчи
19
Шахин
19
Шахин
22
Балчи
17
Йылмаз
11
Торун
11
Торун
17
Йылмаз
9
Булут
0
Пектемек
0
Пектемек
9
Булут
Остались в запасе
Португалия
Турция
22
Бету
ВР
0
Жоао Перейра
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
20
Уго Виана
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
0
Дженк Генен
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
22
Бету
ВР
0
Жоао Перейра
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
20
Уго Виана
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженк Генен
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Португалия - Турция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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