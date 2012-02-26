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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кардифф - Ливерпуль
Кардифф - Ливерпуль: обзор матча 26 февраля 2012
Кардифф
26.02.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок Лиги, Финал
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Ливерпуль
19'
Д. Мэйсон
117'
Б. Тернер
61'
М. Шкртел
109'
Д. Кейт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кардифф - Ливерпуль
Пенальти не реализован!
Э. Джеррард
ГОЛ!
Г. Джонсон
2:3
ГОЛ!
П. Уиттингем
2:2
ГОЛ!
С. Даунинг
1:2
Пенальти не реализован!
Р. Жестеде
ГОЛ!
Д. Кейт
1:1
ГОЛ!
Д. Коуви
1:0
Пенальти не реализован!
Ч. Адам
Пенальти не реализован!
К. Миллер
Пенальти не реализован!
С. Джеррард
ГОЛ! 2:2!
Б. Тернер
117'
109'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кейт
Замена
Д. Блэйк
️️️️
К. МакНоутон
107'
103'
Замена
Д. Кейт
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
Э. Джеррард
️️️️
М. Хадсон
100'
Желтая карточка
Ф. Кисс
Желтая карточка
К. Беллами
Замена
Ф. Кисс
️️️️
Д. Мэйсон
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Д. Аггер
ГОЛ! 1:1!
М. Шкртел
Замена
К. Беллами
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Д. Хендерсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэйсон
Пас отдал
К. Миллер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
22
Том Хитон
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЛП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
21
Дон Коуви
ПП
39
Руди Жестеде
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
9
Кенни Миллер
РФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
13
Энтони Джеррард
ЦЗ
25
Дарки Блэйк
ЦЗ
10
Филип Кисс
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
10
Роберт Эрншоу
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
6
Тернер
3
Тэйлор
5
Хадсон
21
МакНоутон
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
21
Коуви
20
Мэйсон
39
Жестеде
9
Миллер
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
21
Энрике
19
Даунинг
14
Хендерсон
8
Джеррард
16
Адам
9
Кэрролл
9
Суарес
5
Хадсон
13
Джеррард
13
Джеррард
5
Хадсон
21
МакНоутон
25
Блэйк
25
Блэйк
21
МакНоутон
20
Мэйсон
10
Кисс
10
Кисс
20
Мэйсон
22
Аггер
23
Каррагер
23
Каррагер
22
Аггер
9
Кэрролл
7
Кейт
7
Кейт
9
Кэрролл
14
Хендерсон
39
Беллами
39
Беллами
14
Хендерсон
Остались в запасе
Кардифф
Ливерпуль
1
Дэвид Маршалл
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
10
Роберт Эрншоу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
32
Дони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
10
Роберт Эрншоу
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Кардифф - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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