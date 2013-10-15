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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Финляндия
Франция - Финляндия: обзор матча 15 октября 2013
Франция
15.10.2013, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
3 : 0
Завершен
Финляндия
8'
Ф. Рибери
76'
Й. Тойвио (АГ)
87'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Финляндия
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Рибери
87'
86'
Замена
Т. Фурухольм
️️️️
Т. Пукки
Замена
К. Бензема
️️️️
О. Жиру
81'
79'
Замена
️️️️
К. Хямяляйнен
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Й. Тойвио
76'
73'
Желтая карточка
А. Ринг
Замена
Л. Реми
️️️️
С. Насри
71'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Б. Матюиди
70'
64'
Замена
Й. Тойвио
️️️️
Т. Тайнио
Желтая карточка
П. Эвра
60'
Желтая карточка
М. Дебюши
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
11
Самир Насри
ЛП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
5
Вели Лампи
ЦЗ
19
Александер Ринг
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
16
Теему Тайнио
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Франция
0
Стефан Руффье
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
0
Клеман Гренье
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Финляндия
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
6
Тони Колехмайнен
ЦП
13
Микко Сумусало
ЦП
20
Тимо Фурухольм
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
3
Абидаль
3
Эвра
21
Косиельни
0
Дебюши
11
Насри
6
Погба
14
Матюиди
7
Рибери
8
Вальбуэна
9
Жиру
2-5-2-1
1
Мяенпяя
5
Лампи
2
Пасанен
8
Хетемай
21
Хямяляйнен
0
Халсти
16
Тайнио
13
Аркивуо
19
Ринг
7
Еременко
10
Пукки
14
Матюиди
6
Кабай
6
Кабай
14
Матюиди
11
Насри
20
Реми
20
Реми
11
Насри
9
Жиру
19
Бензема
19
Бензема
9
Жиру
10
Пукки
20
Фурухольм
20
Фурухольм
10
Пукки
16
Тайнио
4
Тойвио
4
Тойвио
16
Тайнио
Остались в запасе
Франция
Финляндия
8
Димитри Пайет
АП
0
Стефан Руффье
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
0
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
17
Сакари Маттила
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
6
Тони Колехмайнен
ЦП
13
Микко Сумусало
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
8
Димитри Пайет
АП
0
Стефан Руффье
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
0
Клеман Гренье
ЦП
Остались в запасе
17
Сакари Маттила
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
6
Тони Колехмайнен
ЦП
13
Микко Сумусало
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Франция - Финляндия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Стад де Франс
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