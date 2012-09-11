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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Беларусь
Франция - Беларусь: обзор матча 11 сентября 2012
Франция
11.09.2012, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
3 : 1
Завершен
Беларусь
49'
Э. Капу
68'
К. Жалле
80'
Ф. Рибери
72'
А. Путило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Беларусь
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Рибери
90'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
К. Бензема
80'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Й. Кабай
75'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
72'
72'
Пенальти не реализован!
С. Корниленко
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Путило
70'
Замена
С. Баланович
️️️️
Д. Верховцов
ГОЛ! 2:0!
К. Жалле
Пас отдал
Ф. Рибери
68'
62'
Замена
С. Корниленко
️️️️
В. Родионов
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
О. Жиру
61'
ГОЛ! 1:0!
Э. Капу
Пас отдал
Ф. Рибери
49'
46'
Замена
А. Кульчий
️️️️
Р. Брессан
31'
Желтая карточка
Д. Верховцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
20
Этьенн Капу
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
0
Рио Мавуба
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
14
Артем Радьков
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Станислав Драгун
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
0
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Франция
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
19
Абу Диаби
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Виталий Трубило
ЛЗ
9
Леонид Ковель
ПЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
9
Андрей Хачатурян
ЦП
2
Александр Кульчий
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
3
Эвра
21
Янга-Мбива
0
Сахо
2
Жалле
20
Капу
7
Рибери
0
Мавуба
6
Кабай
19
Бензема
9
Жиру
3-3-3-1
1
Веремко
4
Мартынович
18
Верховцов
5
Поляков
14
Радьков
15
Кисляк
19
Бордачев
2
Драгун
14
Путило
7
Брессан
0
Родионов
6
Кабай
14
Матюиди
14
Матюиди
6
Кабай
9
Жиру
8
Вальбуэна
8
Вальбуэна
9
Жиру
7
Рибери
14
Менез
14
Менез
7
Рибери
18
Верховцов
13
Баланович
13
Баланович
18
Верховцов
7
Брессан
2
Кульчий
2
Кульчий
7
Брессан
0
Родионов
8
Корниленко
8
Корниленко
0
Родионов
Остались в запасе
Франция
Беларусь
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
19
Абу Диаби
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Александр Гутор
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
9
Леонид Ковель
ПЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
9
Андрей Хачатурян
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
19
Абу Диаби
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Гутор
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
9
Леонид Ковель
ПЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
9
Андрей Хачатурян
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Франция - Беларусь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Новости команд
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Франция
Беларусь
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
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