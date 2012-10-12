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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Украина
Молдова - Украина: обзор матча 12 октября 2012
Молдова
12.10.2012, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
0 : 0
Завершен
Украина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Украина
Замена
А. Дорош
️️️️
И. Пикущак
84'
78'
Замена
М. Девич
️️️️
О. Гусев
Замена
Г. Овсяников
️️️️
А. Суворов
78'
74'
Замена
А. Милевский
️️️️
Р. Зозуля
69'
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
А. Оника
63'
60'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Д. Гармаш
Замена
А. Пащенко
️️️️
С. Ковальчук
60'
54'
Желтая карточка
Р. Ротань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
11
Александр Суворов
ЦП
0
Сергей Ковальчук
ЦП
0
Александру Оника
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
16
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Молдова
0
Андриан Негай
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Станислав Иванов
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
15
Анатолий Дорош
ЦФ
14
Георгий Овсяников
ЦФ
11
Сергей Даду
ЦФ
0
Сергей Алексеев
ЦФ
Украина
23
Александр Бандура
ВР
1
Максим Коваль
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-1-3-2
12
Намашко
4
Головатенко
20
Рацу
6
Епуряну
0
Булгару
8
Гацкан
11
Суворов
0
Ковальчук
0
Оника
16
Пикущак
10
Дедов
4-1-2-2-1
12
Пятов
3
Хачериди
17
Михалик
2
Бутко
2
Селин
4
Тимощук
9
Гусев
14
Ротань
7
Ярмоленко
19
Гармаш
8
Зозуля
16
Пикущак
15
Дорош
15
Дорош
16
Пикущак
11
Суворов
14
Овсяников
14
Овсяников
11
Суворов
0
Ковальчук
0
Пащенко
0
Пащенко
0
Ковальчук
9
Гусев
22
Девич
22
Девич
9
Гусев
8
Зозуля
15
Милевский
15
Милевский
8
Зозуля
19
Гармаш
11
Селезнев
11
Селезнев
19
Гармаш
Остались в запасе
Молдова
Украина
11
Сергей Даду
ЦФ
0
Андриан Негай
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
19
Артур Патраш
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Станислав Иванов
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
0
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
23
Александр Бандура
ВР
1
Максим Коваль
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
11
Сергей Даду
ЦФ
0
Андриан Негай
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
19
Артур Патраш
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Станислав Иванов
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
0
Сергей Алексеев
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Бандура
ВР
1
Максим Коваль
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Ион Карас
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Молдова - Украина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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