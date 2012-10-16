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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Северная Ирландия
Португалия - Северная Ирландия: обзор матча 16 октября 2012
Португалия
16.10.2012, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 1
Завершен
Северная Ирландия
79'
Э. Поштига
30'
Н. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Северная Ирландия
Желтая карточка
Пепе
80'
ГОЛ! 1:1!
Э. Поштига
Пас отдал
Нани
79'
Замена
Эдер
️️️️
Ж. Перейра
74'
Замена
С. Варела
️️️️
Р. Микаэл
61'
Замена
Р. Аморим
️️️️
М. Лопеш
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. МакГинн
Пас отдал
К. Лафферти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Жоао Перейра
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
17
Нани
ЛВ
15
Рубен Микаэл
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Португалия
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
5
Маркос Нельсон
ПЗ
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Алан Маннус
ВР
18
Рори Макардл
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
13
Джош Карсон
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
14
Дэвид Хили
ЦФ
18
Дин Шилз
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Патрисиу
0
Перейра
3
Пепе
2
Алвеш
19
Лопеш
15
Микаэл
8
Моутинью
4
Велозу
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
3-2-3-1
12
Кэрролл
13
Эванс
3
МакГиверн
6
Бэйрд
18
Хьюз
5
Эванс
7
МакГинн
16
Норвуд
8
Дэвис
10
Лафферти
19
Лопеш
20
Аморим
20
Аморим
19
Лопеш
15
Микаэл
18
Варела
18
Варела
15
Микаэл
0
Перейра
9
Эдер
9
Эдер
0
Перейра
Остались в запасе
Португалия
Северная Ирландия
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
5
Маркос Нельсон
ПЗ
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
13
Джош Карсон
ЦП
14
Дэвид Хили
ЦФ
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Алан Маннус
ВР
18
Рори Макардл
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
18
Дин Шилз
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
5
Маркос Нельсон
ПЗ
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Джош Карсон
ЦП
14
Дэвид Хили
ЦФ
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Алан Маннус
ВР
18
Рори Макардл
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
18
Дин Шилз
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Португалия - Северная Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
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