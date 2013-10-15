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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Нидерланды
Турция - Нидерланды: обзор матча 15 октября 2013
Турция
15.10.2013, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 2
Завершен
Нидерланды
7'
А. Роббен
46'
У. Снейдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Нидерланды
88'
Замена
М. Депай
️️️️
Д. Ленс
Замена
Д. Тосун
️️️️
С. Инан
73'
Замена
Г. Торе
️️️️
О. Адин
55'
Замена
О. Шахан
️️️️
Б. Йылмаз
55'
50'
Желтая карточка
Д. Янмат
46'
Замена
Д. Кейт
️️️️
Р. ван Перси
46'
Замена
Д. Брума
️️️️
Б. Мартинс-Инди
46'
ГОЛ! 0:2!
У. Снейдер
Пас отдал
Д. Кейт
40'
Желтая карточка
Д. Блинд
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
32'
23'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
4
Омер Топрак
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
20
Олкан Адин
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
7
Джермейн Ленс
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Арьен Роббен
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Турция
12
Онур Реджер Киврак
ВР
1
Толга Зенгин
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
4
Айкут Демир
ЦЗ
0
Салих Дурсун
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
0
Дирк Кейт
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-2-3-2
1
Демирель
20
Адин
3
Али Калдырым
7
Генюл
2
Кайя
4
Топрак
8
Инан
15
Топал
10
Туран
17
Йылмаз
9
Булут
4-1-3-1-1
13
Силлессен
0
Янмат
0
Влаар
4
Мартинс-Инди
17
Блинд
18
Фер
11
Роббен
16
Класи
7
Ленс
10
Снейдер
9
ван Перси
20
Адин
11
Торе
11
Торе
20
Адин
17
Йылмаз
5
Шахан
5
Шахан
17
Йылмаз
8
Инан
9
Тосун
9
Тосун
8
Инан
4
Мартинс-Инди
13
Брума
13
Брума
4
Мартинс-Инди
9
ван Перси
0
Кейт
0
Кейт
9
ван Перси
7
Ленс
10
Депай
10
Депай
7
Ленс
Остались в запасе
Турция
Нидерланды
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
12
Онур Реджер Киврак
ВР
1
Толга Зенгин
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
4
Айкут Демир
ЦЗ
0
Салих Дурсун
ОП
6
Алпер Потук
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
12
Онур Реджер Киврак
ВР
1
Толга Зенгин
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
4
Айкут Демир
ЦЗ
0
Салих Дурсун
ОП
6
Алпер Потук
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Турция - Нидерланды
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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