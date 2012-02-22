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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - ОФК
Динамо - ОФК: обзор матча 22 февраля 2012
Динамо
22.02.2012, среда, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
ОФК
43'
А. Шимич
50'
Б. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - ОФК
Замена
М. Райчевич
️️️️
М. Мийич
Замена
Д. Коларевич
️️️️
А. Османагич
Замена
И. Йелич
️️️️
Н. Николич
Замена
М. Зеравица
️️️️
Ю. Синдйич
Замена
Ш. Маркович
️️️️
Н. Васильевич
Замена
Д. Гашич
️️️️
И. Кечоевич
Замена
П. Планич
️️️️
М. Родич
Замена
Н. Миленович
️️️️
М. Петкович
Желтая карточка
Б. Алексич
ГОЛ! 0:2!
Б. Алексич
Замена
Б. Алексич
️️️️
М. Пурович
ГОЛ! 0:1!
А. Шимич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
ОФК
25
Милан Лукач
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Никола Васильевич
ЦЗ
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
37
Александар Шимич
ЦП
42
Юрош Синдйич
ЦП
22
Амер Османагич
ЦП
14
Милош Мийич
АП
23
Неманья Николич
ЦФ
90
Милан Пурович
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Динамо
54
Егор Генералов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
ОФК
6
Новица Миленович
ЦЗ
16
Петар Планич
ЦЗ
4
Даниэль Гашич
ЦЗ
33
Штеван Маркович
ЦЗ
13
Милош Зеравица
ЦП
26
Игор Йелич
ЦП
47
Душан Коларевич
ЦП
43
Мивойе Райчевич
ЦП
8
Боян Алексич
ЦФ
3-5-1-1
39
Фролов
6
Фернандес
44
Рыков
24
Шитов
9
Соловьев
19
Соболев
4
Юсупов
41
Сапета
10
Джуджак
33
Нехайчик
90
Смолов
4-3-1-2
25
Лукач
33
Петкович
22
Васильевич
22
Кечоевич
23
Родич
37
Шимич
42
Синдйич
22
Османагич
14
Мийич
90
Пурович
23
Николич
90
Пурович
8
Алексич
8
Алексич
90
Пурович
33
Петкович
6
Миленович
6
Миленович
33
Петкович
23
Родич
16
Планич
16
Планич
23
Родич
22
Кечоевич
4
Гашич
4
Гашич
22
Кечоевич
22
Васильевич
33
Маркович
33
Маркович
22
Васильевич
42
Синдйич
13
Зеравица
13
Зеравица
42
Синдйич
23
Николич
26
Йелич
26
Йелич
23
Николич
22
Османагич
47
Коларевич
47
Коларевич
22
Османагич
14
Мийич
43
Райчевич
43
Райчевич
14
Мийич
Остались в запасе
Динамо
ОФК
5
Никита Сергеев
ЦЗ
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Шимо Крунич
Остались в запасе
5
Никита Сергеев
ЦЗ
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Шимо Крунич
Статистика матча Динамо - ОФК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
- : -
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 12 тур
Мачва
1 : 1
17.10.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 11 тур
Младост
0 : 0
12.10.2026
ОФК
Информация о матче
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Вчера, 11:58
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