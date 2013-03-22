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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Германия
Казахстан - Германия: обзор матча 22 марта 2013
Казахстан
22.03.2013, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
0 : 3
Завершен
Германия
20'
Б. Швайнштайгер
22'
М. Гетце
74'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Германия
89'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
К. Гетериев
️️️️
С. Остапенко
83'
82'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Т. Мюллер
82'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Хедира
74'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Озил
70'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
В. Дмитренко
65'
Замена
У. Конысбаев
️️️️
М. Хайруллин
65'
Желтая карточка
В. Коробкин
56'
Замена
В. Коробкин
️️️️
М. Байжанов
36'
22'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
М. Озил
19'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
0
Генрих Шмидтгаль
ЛП
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
10
Марат Хайруллин
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
19
Бауржан Джолчиев
ЦФ
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
16
Павел Шабалин
ЦП
10
Константин Энгель
ЦП
0
Валерий Коробкин
ЦП
15
Казбек Гетериев
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
Германия
12
Рене Адлер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
9
Андре Шюррле
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
23
Марио Гомес
ЦФ
3-1-4-2
22
Сидельников
2
Киров
0
Дмитренко
3
Гурман
6
Нурдаулетов
0
Шмидтгаль
15
Байжанов
23
Логвиненко
10
Хайруллин
19
Джолчиев
9
Остапенко
4-2-3-1
1
Нойер
0
Лам
0
Мертезакер
4
Хеведес
3
Шмельцер
6
Хедира
7
Швайнштайгер
11
Гетце
10
Озил
7
Дракслер
13
Мюллер
15
Байжанов
0
Коробкин
0
Коробкин
15
Байжанов
9
Остапенко
15
Гетериев
15
Гетериев
9
Остапенко
10
Хайруллин
7
Конысбаев
7
Конысбаев
10
Хайруллин
13
Мюллер
9
Шюррле
9
Шюррле
13
Мюллер
6
Хедира
21
Гюндоган
21
Гюндоган
6
Хедира
7
Дракслер
10
Подольски
10
Подольски
7
Дракслер
Остались в запасе
Казахстан
Германия
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
16
Павел Шабалин
ЦП
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
10
Константин Энгель
ЦП
12
Рене Адлер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
16
Павел Шабалин
ЦП
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
10
Константин Энгель
ЦП
Остались в запасе
12
Рене Адлер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Казахстан - Германия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
0 : 2
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Какос
(Керкира)
Стадион:
Астана Арена
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