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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Чехия
Италия - Чехия: обзор матча 10 сентября 2013
Италия
10.09.2013, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
2 : 1
Завершен
Чехия
51'
Д. Кьеллини
54'
М. Балотелли (П)
19'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Чехия
89'
Вторая желтая
Д. Коларж
Замена
Т. Мотта
️️️️
Р. Монтоливо
86'
Замена
А. Огбонна
️️️️
М. Паскуаль
78'
77'
Желтая карточка
Л. Козак
77'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Т. Гебре Селасси
61'
Желтая карточка
Д. Коларж
56'
Замена
О. Ваньек
️️️️
В. Дарида
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Балотелли
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кьеллини
Пас отдал
А. Кандрева
51'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Э. Джаккерини
46'
38'
Замена
Д. Коларж
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
М. Балотелли
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Козак
Пас отдал
П. Ирачек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Чехия
1
Петр Чех
ВР
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
0
Петр Ирачек
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
15
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
10
Тиаго Мотта
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Пабло Освальдо
ЦФ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
0
Ондрей Кушнир
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
13
Ондрей Ваньек
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
19
Михал Рабушич
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
3-5-1-1
1
Буффон
23
Паскуаль
19
Бонуччи
3
Кьеллини
23
Джаккерини
21
Пирло
18
Монтоливо
16
Де Росси
6
Кандрева
0
Маджо
9
Балотелли
3-2-4-1
1
Чех
17
Сухи
8
Лимберски
6
Сивок
4
Гебре Селасси
5
Прохазка
10
Росицки
13
Плашил
8
Дарида
0
Ирачек
15
Козак
23
Паскуаль
5
Огбонна
5
Огбонна
23
Паскуаль
18
Монтоливо
10
Мотта
10
Мотта
18
Монтоливо
23
Джаккерини
0
Освальдо
0
Освальдо
23
Джаккерини
8
Дарида
13
Ваньек
13
Ваньек
8
Дарида
10
Росицки
14
Коларж
14
Коларж
10
Росицки
4
Гебре Селасси
19
Рабушич
19
Рабушич
4
Гебре Селасси
Остались в запасе
Италия
Чехия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
0
Ондрей Кушнир
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
0
Ондрей Кушнир
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Италия - Чехия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
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