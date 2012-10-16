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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Уэльс
Хорватия - Уэльс: обзор матча 16 октября 2012
Хорватия
16.10.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
2 : 0
Завершен
Уэльс
27'
М. Манджукич
57'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Уэльс
Замена
Д. Вида
️️️️
И. Перишич
85'
82'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Ледли
Желтая карточка
И. Стринич
81'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Эдуардо
77'
72'
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Кинг
61'
Замена
С. Чёрч
️️️️
С. Морисон
ГОЛ! 2:0!
Эдуардо
57'
52'
Желтая карточка
К. Гантер
Замена
Г. Шильденфельд
️️️️
Д. Ловрен
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
27'
Желтая карточка
Д. Ловрен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Уэльс
21
Льюис Прайс
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Дарки Блэйк
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Хорватия
12
Дарио Крешич
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
0
Йосип Радошевич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Саммир
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Уэльс
12
Джейсон Браун
ВР
20
Джеймс Уилсон
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
13
Крэйг Дэвис
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
4-3-1-2
1
Плетикоса
6
Ловрен
3
Шимунич
3
Стринич
11
Срна
10
Модрич
19
Бадель
7
Ракитич
14
Перишич
17
Манджукич
22
Эдуардо
4-4-1-1
21
Прайс
5
Блэйк
6
Уилльямс
2
Гантер
4
Дэвис
8
Кинг
16
Ледли
0
Воган
7
Аллен
11
Бэйл
9
Морисон
6
Ловрен
13
Шильденфельд
13
Шильденфельд
6
Ловрен
14
Перишич
21
Вида
21
Вида
14
Перишич
22
Эдуардо
19
Кранчар
19
Кранчар
22
Эдуардо
9
Морисон
23
Чёрч
23
Чёрч
9
Морисон
16
Ледли
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
16
Ледли
8
Кинг
18
Воукс
18
Воукс
8
Кинг
Остались в запасе
Хорватия
Уэльс
12
Дарио Крешич
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
0
Йосип Радошевич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Саммир
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
20
Джеймс Уилсон
ЦЗ
12
Джейсон Браун
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
13
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
12
Дарио Крешич
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
0
Йосип Радошевич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Саммир
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Остались в запасе
20
Джеймс Уилсон
ЦЗ
12
Джейсон Браун
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
13
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Хорватия - Уэльс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Стадион Градски
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