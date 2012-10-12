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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Бельгия
Сербия - Бельгия: обзор матча 12 октября 2012
Сербия
12.10.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
0 : 3
Завершен
Бельгия
34'
К. Бентеке
68'
К. Де Брюйне
90+1'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Бельгия
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
К. Миральяс
Пас отдал
Я. Вертонген
87'
Замена
К. Миральяс
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Д. Лекич
️️️️
Д. Тадич
81'
68'
ГОЛ! 0:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
М. Дембеле
Замена
А. Стеванович
️️️️
З. Тошич
67'
Замена
С. Щепович
️️️️
Ф. Джуричич
56'
55'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Азар
53'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
А. Коларов
48'
35'
Желтая карточка
К. Бентеке
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
16
Срджан Мияилович
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
22
Насер Шадли
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Сербия
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Боян Йоргачевич
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
0
Ненад Крстичич
ЦП
0
Ален Стеванович
ПП
0
Деян Лекич
ЦФ
0
Стефан Щепович
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
15
Иломбе М'Бойо
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Бркич
5
Настасич
19
Игньевски
4
Бишевац
4
Коларов
6
Иванович
16
Мияилович
10
Тадич
21
Джуричич
7
Тошич
8
Маркович
4-3-2-1
1
Куртуа
3
Вермален
5
Вертонген
4
Компани
2
Алдервейрелд
22
Шадли
19
Дембеле
6
Витсель
7
Де Брюйне
10
Азар
20
Бентеке
7
Тошич
0
Стеванович
0
Стеванович
7
Тошич
10
Тадич
0
Лекич
0
Лекич
10
Тадич
21
Джуричич
0
Щепович
0
Щепович
21
Джуричич
7
Де Брюйне
11
Миральяс
11
Миральяс
7
Де Брюйне
10
Азар
14
Мертенс
14
Мертенс
10
Азар
Остались в запасе
Сербия
Бельгия
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Боян Йоргачевич
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
0
Ненад Крстичич
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
15
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Боян Йоргачевич
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
0
Ненад Крстичич
ЦП
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
15
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Сербия - Бельгия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
Караджордже
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