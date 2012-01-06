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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Олдхэм
Ливерпуль - Олдхэм: обзор матча 06 января 2012
Ливерпуль
06.01.2012, пятница, 23:59
Англия. Кубок, 1/32 финала
5 : 1
Завершен
Олдхэм
30'
К. Беллами
45'
С. Джеррард (П)
68'
Д. Шелви
89'
Э. Кэрролл
90+4'
С. Даунинг
29'
Р. Симпсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Олдхэм
ГОЛ! 5:1!
С. Даунинг
+4
ГОЛ! 4:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Д. Фланаган
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Т. Адейеми
Замена
С. Даунинг
️️️️
К. Беллами
Замена
Ф. Мораиш
️️️️
Д. Весоловски
Замена
М. Смит
️️️️
Р. Симпсон
Замена
Д. Фланаган
️️️️
Ф. Аурелио
ГОЛ! 3:1!
Д. Шелви
Пас отдал
К. Беллами
Замена
Д. Паркер
️️️️
Л. Скапуцци
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Джеррард
ГОЛ! 1:1!
К. Беллами
Пас отдал
Д. Шелви
ГОЛ! 0:1!
Р. Симпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЛП
11
Макси Родригес
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Олдхэм
1
Алекс Цисак
ВР
2
Жан-Ивс М'вото
ЦЗ
5
Зандер Даймонд
ЦЗ
15
Том Адейеми
ПЗ
20
Лука Скапуцци
ЛВ
20
Киран Ли
ОП
4
Дин Фурман
ЦП
14
Джеймс Весоловски
ЦП
15
Робби Симпсон
(К)
АП
19
Крис Тэйлор
ПВ
32
Шефки Куки
ЦФ
Главный тренер
Джон Шеридан
Ливерпуль
32
Дони
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Олдхэм
1
Дин Бузанис
ВР
3
Пол Блэк
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
21
Андреа Манчини
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
17
Джош Паркер
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
6
Аурелио
23
Каррагер
4
Коатес
16
Келли
26
Шелви
11
Родригес
8
Спиринг
8
Джеррард
39
Беллами
7
Кейт
3-1-2-3-1
1
Цисак
15
Адейеми
5
Даймонд
2
М'вото
20
Ли
4
Фурман
14
Весоловски
19
Тэйлор
15
Симпсон
20
Скапуцци
32
Куки
6
Аурелио
20
Фланаган
20
Фланаган
6
Аурелио
39
Беллами
19
Даунинг
19
Даунинг
39
Беллами
7
Кейт
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Кейт
20
Скапуцци
17
Паркер
17
Паркер
20
Скапуцци
14
Весоловски
22
Мораиш
22
Мораиш
14
Весоловски
15
Симпсон
17
Смит
17
Смит
15
Симпсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Олдхэм
32
Дони
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
1
Дин Бузанис
ВР
3
Пол Блэк
ЦЗ
21
Андреа Манчини
ЦП
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
Главный тренер
Джон Шеридан
Остались в запасе
32
Дони
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
3
Пол Блэк
ЦЗ
21
Андреа Манчини
ЦП
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Джон Шеридан
Статистика матча Ливерпуль - Олдхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
- : -
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Олдхэм
4 : 1
17.10.2026
Челтенхэм
Информация о матче
Стадион:
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