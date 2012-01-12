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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 12 января 2012
Севилья
12.01.2012, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Валенсия
70'
И. Ракитич
90+2'
В. Руис (АГ)
66'
Р. Сольдадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Валенсия
+4
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Руис
+2
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
И. Ракитич
Желтая карточка
С. Фегули
Замена
Д. Парехо
️️️️
Э. Банега
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Ф. Наварро
ГОЛ! 1:1!
И. Ракитич
Замена
Т. Коста
️️️️
Жонас
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жонас
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ману
Замена
И. Ракитич
️️️️
П. Троховски
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Ж. Матье
Травма
С. Фегули
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
Ф. Наварро
19'
13'
Желтая карточка
Л. Мигел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Варас
16
Навас
4
Спахич
17
Фасио
3
Наварро
17
Медель
4
Касерес
15
Троховски
19
Рейес
7
Ману
21
Негредо
4-1-2-2-1
25
Алвес
23
Мигел
23
Рами
4
Руис
18
Альба
8
Фегули
6
Альбельда
11
Банега
17
Жонас
22
Матье
9
Сольдадо
15
Троховски
11
Ракитич
11
Ракитич
15
Троховски
7
Ману
8
Перотти
8
Перотти
7
Ману
3
Наварро
11
Кануте
11
Кануте
3
Наварро
11
Банега
10
Парехо
10
Парехо
11
Банега
17
Жонас
8
Коста
8
Коста
17
Жонас
8
Фегули
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Фегули
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Валенсия
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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