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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 06 января 2012
Валенсия
06.01.2012, пятница, 01:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Севилья
33'
Жонас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Севилья
Замена
Д. Парехо
️️️️
Жонас
Желтая карточка
Л. Альберто
Желтая карточка
С. Фегули
Замена
Л. Альберто
️️️️
А. Негредо
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Эрнандес
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
М. Касерес
Замена
А. Луна
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
Р. Сольдадо
+1
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Х. Навас
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
Ж. Матье
Желтая карточка
П. Троховски
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
17
Жонас
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
7
Ману
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
15
Петр Троховски
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
4-2-3-1
25
Алвес
18
Альба
23
Рами
4
Руис
23
Мигел
11
Банега
6
Альбельда
22
Матье
19
Эрнандес
17
Жонас
9
Сольдадо
3-3-1-2-1
25
Палоп
16
Навас
4
Спахич
17
Фасио
4
Касерес
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
15
Троховски
7
Ману
21
Негредо
19
Эрнандес
8
Фегули
8
Фегули
19
Эрнандес
17
Жонас
10
Парехо
10
Парехо
17
Жонас
22
Матье
10
Пьятти
10
Пьятти
22
Матье
11
Ракитич
13
Луна
13
Луна
11
Ракитич
21
Негредо
18
Альберто
18
Альберто
21
Негредо
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Севилья
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Месталья
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