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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сток Сити - Валенсия
Сток Сити - Валенсия: обзор матча 17 февраля 2012
Сток Сити
17.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Валенсия
36'
М. Топал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Валенсия
Замена
Х. Бернат
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Д. Уолтерс
Желтая карточка
М. Этерингтон
Замена
Л. Мигел
️️️️
Бруно
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
А. Рами
Замена
К. Джером
️️️️
П. Крауч
Замена
Р. Шоттон
️️️️
М. Уилсон
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
У. Паласиос
ГОЛ! 0:1!
М. Топал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
17
Шоукросс
6
Хут
36
Уилсон
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
7
Пеннант
8
Паласиос
5
Делап
19
Уолтерс
15
Крауч
4-1-2-1-2
13
Гуаита
2
Бруно
23
Рами
22
Матье
5
Деальберт
8
Фегули
5
Топал
8
Коста
10
Пьятти
20
Адурис
17
Жонас
36
Уилсон
5
Шоттон
5
Шоттон
36
Уилсон
8
Паласиос
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
8
Паласиос
15
Крауч
35
Джером
35
Джером
15
Крауч
10
Пьятти
24
Бернат
24
Бернат
10
Пьятти
2
Бруно
23
Мигел
23
Мигел
2
Бруно
20
Адурис
9
Сольдадо
9
Сольдадо
20
Адурис
Остались в запасе
Сток Сити
Валенсия
29
Томас Соренсен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сток Сити - Валенсия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:55 (прямая)
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