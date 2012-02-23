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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Сток Сити
Валенсия - Сток Сити: обзор матча 23 февраля 2012
Валенсия
23.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Сток Сити
24'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сток Сити
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Р. Шоттон
Желтая карточка
К. Джонс
Желтая карточка
А. Деальберт
Желтая карточка
Д. Пеннант
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Д. Арисменди
Замена
Д. Пеннант
️️️️
У. Паласиос
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Жонас
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
С. Диао
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
21
Диего Арисменди
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
5
Рори Делап
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
44
Лукас Доусон
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
4-2-2-2
13
Гуаита
18
Альба
23
Рами
5
Деальберт
2
Бруно
5
Топал
10
Парехо
10
Пьятти
19
Эрнандес
17
Жонас
20
Адурис
3-4-3
29
Соренсен
39
Вудгейт
6
Хут
4
Коллинс
5
Делап
8
Паласиос
15
Диао
21
Арисменди
9
Джонс
19
Фуллер
35
Джером
10
Пьятти
8
Фегули
8
Фегули
10
Пьятти
17
Жонас
9
Сольдадо
9
Сольдадо
17
Жонас
21
Арисменди
5
Шоттон
5
Шоттон
21
Арисменди
8
Паласиос
7
Пеннант
7
Пеннант
8
Паласиос
Остались в запасе
Валенсия
Сток Сити
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
44
Лукас Доусон
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Остались в запасе
44
Лукас Доусон
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Валенсия - Сток Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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