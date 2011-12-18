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Сантос - Барселона

18.12.2011, Воскресенье, 14:30 мск Йокогама, стадион Международный стадион Иокогама Трансляция: "Россия 2" 14:25 (прямая) Клубный Чемпионат Мира, Финал Сантос - Барселона
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