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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
Рубин (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 12 мая 2012
Рубин (мол)
12.05.2012, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 14 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
90+1'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Сердеров
Замена
А. Полюткин
️️️️
Е. Кобзарь
Желтая карточка
Е. Кобзарь
Замена
Г. Багдасарян
️️️️
Р. Нетфуллин
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Амбарцумян
Желтая карточка
С. Давыдов
Желтая карточка
Н. Лобанов
Желтая карточка
П. Дроздов
Замена
Л. Уруру
️️️️
П. Умарбаев
Замена
Н. Лобанов
️️️️
М. Горелишвили
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Желтая карточка
Б. Хадарцев
Замена
С. Давыдов
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
С. Сердеров
️️️️
К. Инсунг
Желтая карточка
С. Федотов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
К. Базелюк
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
Г. Засеев
Желтая карточка
Э. Набиуллин
Замена
А. Аскаров
️️️️
М. Дойати
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
К. Васильев
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Гаппаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
ЦСКА (мол)
20
Антон Полюткин
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-1-3-3
1
Волкотруб
93
Гараев
7
Дойати
3
Джалилов
24
Горелишвили
10
Джалилов
94
Нуров
39
Умарбаев
19
Оразсахедов
25
Васильев
15
Гаппаров
4-2-1-3
1
Помазун
8
Федотов
22
Тен
7
Дроздов
28
Семенов
7
Засеев
52
Нетфуллин
77
Инсунг
10
Амбарцумян
10
Базелюк
92
Кобзарь
24
Горелишвили
57
Лобанов
57
Лобанов
24
Горелишвили
19
Оразсахедов
69
Давыдов
69
Давыдов
19
Оразсахедов
15
Гаппаров
25
Уридия
25
Уридия
15
Гаппаров
7
Дойати
4
Аскаров
4
Аскаров
7
Дойати
39
Умарбаев
7
Уруру
7
Уруру
39
Умарбаев
25
Васильев
3
Набиуллин
3
Набиуллин
25
Васильев
52
Нетфуллин
94
Багдасарян
94
Багдасарян
52
Нетфуллин
7
Засеев
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
7
Засеев
10
Базелюк
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Базелюк
92
Кобзарь
20
Полюткин
20
Полюткин
92
Кобзарь
10
Амбарцумян
40
Бавин
40
Бавин
10
Амбарцумян
77
Инсунг
28
Сердеров
28
Сердеров
77
Инсунг
Остались в запасе
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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