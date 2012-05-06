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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 06 мая 2012
Краснодар (мол)
06.05.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 13 тур
0 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
10'
Х. Аппаев
75'
Х. Аппаев
85'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
Х. Ахриев
ГОЛ! 0:3!
Х. Аппаев
Замена
М. Молоканов
️️️️
Р. Зябиров
Замена
А. Васечкин
️️️️
Д. Дикьяра
ГОЛ! 0:2!
Х. Аппаев
Замена
С. Хмелевской
️️️️
И. Петров
Замена
Ф. Алексенко
️️️️
В. Пестрячев
Замена
А. Касимов
️️️️
А. Быков
Замена
П. Марушко
️️️️
В. Чуперка
Замена
А. Перевалов
️️️️
И. Пикущак
Замена
М. Гарипов
️️️️
М. Серегин
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
А. Лузин
Замена
Е. Городов
️️️️
И. Усминский
Желтая карточка
В. Почивалин
Желтая карточка
В. Чуперка
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аппаев
Желтая карточка
К. Рябов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Игорь Усминский
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
15
Максим Серегин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
57
Андрей Веселов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
45
Марат Гарипов
ЦП
42
Андрей Перевалов
ЦП
43
Максим Молоканов
ЦФ
53
Павел Марушко
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
97
Федор Алексенко
ЦП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
4-4-2
1
Усминский
67
Михайлов
37
Лузин
52
Зябиров
15
Рябов
21
Ахриев
10
Петров
92
Чуперка
50
Татарчук
10
Пикущак
15
Серегин
3-2-3-2
31
Федоров
57
Веселов
47
Божин
13
Почивалин
15
Цаллагов
18
Шалаев
13
Зверев
93
Быков
99
Дикьяра
14
Аппаев
41
Пестрячев
15
Серегин
45
Гарипов
45
Гарипов
15
Серегин
52
Зябиров
43
Молоканов
43
Молоканов
52
Зябиров
10
Петров
2
Хмелевской
2
Хмелевской
10
Петров
10
Пикущак
42
Перевалов
42
Перевалов
10
Пикущак
92
Чуперка
53
Марушко
53
Марушко
92
Чуперка
1
Усминский
1
Городов
1
Городов
1
Усминский
37
Лузин
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
37
Лузин
41
Пестрячев
97
Алексенко
97
Алексенко
41
Пестрячев
99
Дикьяра
88
Васечкин
88
Васечкин
99
Дикьяра
93
Быков
38
Касимов
38
Касимов
93
Быков
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
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