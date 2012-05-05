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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Ахмат (мол) - Амкар (мол): обзор матча 05 мая 2012
Ахмат (мол)
05.05.2012, суббота, 18:30
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 13 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
71'
Л. Гвазава
90+2'
Х. Кадыров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Д. Кадиев
+3
ГОЛ! 2:0!
Х. Кадыров
+2
Замена
А. Муслуев
️️️️
Л. Гвазава
+1
Желтая карточка
А. Романенко
Замена
Т. Исламов
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
М. Адаев
ГОЛ! 1:0!
Л. Гвазава
Замена
А. Романенко
️️️️
Д. Кочкин
Замена
С. Барзукаев
️️️️
Б. Усманов
Замена
Д. Козлов
️️️️
Т. Сиротин
Желтая карточка
Л. Гвазава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
23
Зураб Цискаридзе
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
94
Салах Барзукаев
ЦП
65
Арби Муслуев
ЦФ
51
Тарко Исламов
ЦФ
Амкар (мол)
10
Максим Лаук
ЛВ
10
Дмитрий Козлов
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
4-5-1
95
Эдилов
44
Кадиев
36
Адаев
4
Тагилов
40
Уциев
20
Усманов
61
Боршаев
8
Павленко
6
Гвазава
42
Тохосашвили
10
Кадыров
4-2-3-1
35
Данилов
27
Молодцов
44
Пермяков
5
Мьюшкович
88
Рудаков
5
Рябокобыленко
23
Цискаридзе
93
Смородин
84
Кочкин
36
Панцырев
49
Сиротин
20
Усманов
94
Барзукаев
94
Барзукаев
20
Усманов
6
Гвазава
65
Муслуев
65
Муслуев
6
Гвазава
8
Павленко
51
Исламов
51
Исламов
8
Павленко
49
Сиротин
10
Козлов
10
Козлов
49
Сиротин
84
Кочкин
22
Романенко
22
Романенко
84
Кочкин
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
88
Степан Сикач
ВР
Главный тренер
Иса Байтиев
10
Максим Лаук
ЛВ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
Остались в запасе
10
Максим Лаук
ЛВ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ахмат (мол) - Амкар (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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