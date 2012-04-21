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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
Кр. Советов (мол) - Ростов (мол): обзор матча 21 апреля 2012
Кр. Советов (мол)
21.04.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 10 тур
0 : 2
Завершен
Ростов (мол)
84'
А. Демченко
89'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
ГОЛ! 0:2!
А. Кулишев
Замена
Д. Карташов
️️️️
М. Гурбанов
ГОЛ! 0:1!
А. Демченко
Замена
А. Демченко
️️️️
А. Хагба
Желтая карточка
М. Гурбанов
Замена
А. Веселов
️️️️
С. Нахлесткин
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Ф. Алексенко
️️️️
В. Пестрячев
Замена
В. Филатов
️️️️
А. Васильев
Замена
С. Харламов
️️️️
В. Дьяков
Замена
Х. Аппаев
️️️️
В. Приёмов
Замена
А. Быков
️️️️
О. Короман
Замена
А. Касимов
️️️️
Д. Дикьяра
Желтая карточка
Д. Дикьяра
Замена
А. Кулишев
️️️️
В. Мироник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Кр. Советов (мол)
94
Андрей Ларионов
ВР
57
Андрей Веселов
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
93
Артем Быков
ЦП
97
Федор Алексенко
ЦП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
3-1-4-2
1
Вавилин
13
Почивалин
47
Божин
6
Вихров
18
Шалаев
99
Дикьяра
13
Зверев
33
Короман
74
Нахлесткин
80
Приёмов
41
Пестрячев
3-2-2-1-1
12
Орсаев
37
Хагба
66
Губанов
0
Дьяков
5
Мироник
4
Васильев
6
Аумада
7
Элсон
19
Байрамян
70
Гурбанов
33
Короман
93
Быков
93
Быков
33
Короман
74
Нахлесткин
57
Веселов
57
Веселов
74
Нахлесткин
41
Пестрячев
97
Алексенко
97
Алексенко
41
Пестрячев
99
Дикьяра
38
Касимов
38
Касимов
99
Дикьяра
80
Приёмов
14
Аппаев
14
Аппаев
80
Приёмов
70
Гурбанов
8
Карташов
8
Карташов
70
Гурбанов
0
Дьяков
27
Харламов
27
Харламов
0
Дьяков
5
Мироник
32
Кулишев
32
Кулишев
5
Мироник
37
Хагба
17
Демченко
17
Демченко
37
Хагба
19
Байрамян
45
Кухарчук
45
Кухарчук
19
Байрамян
4
Васильев
21
Филатов
21
Филатов
4
Васильев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Ростов (мол)
88
Алексей Васечкин
ЦФ
94
Андрей Ларионов
ВР
12
Илья Мадилов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
88
Алексей Васечкин
ЦФ
94
Андрей Ларионов
ВР
Остались в запасе
12
Илья Мадилов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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