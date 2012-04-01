Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Амкар (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 01 апреля 2012
Амкар (мол)
01.04.2012, воскресенье, 10:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат (мол)
12'
З. Цискаридзе
45'
А. Панцырев
8'
З. Садаев
19'
З. Садаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ахмат (мол)
+3
Вторая желтая
Д. Кадиев
Желтая карточка
Д. Кадиев
Желтая карточка
М. Тагилов
Замена
А. Тохосашвили
️️️️
Х. Кадыров
Желтая карточка
А. Топчу
Замена
Адилсон
️️️️
И. Давлетукаев
Замена
Д. Кочкин
️️️️
Т. Сиротин
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Б. Усманов
ГОЛ! 2:2!
А. Панцырев
Желтая карточка
З. Садаев
19'
ГОЛ! 1:2!
З. Садаев
ГОЛ! 1:1!
З. Цискаридзе
12'
ГОЛ! 0:1!
З. Садаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
93
Евгений Смородин
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
94
Салах Барзукаев
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
84
Данил Кочкин
ЦП
95
Владислав Шустов
ЦП
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
21
Адилсон
ОП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
65
Арби Муслуев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-1-4-2
35
Данилов
30
Идову
88
Рудаков
27
Молодцов
23
Цискаридзе
36
Панцырев
10
Козлов
93
Смородин
10
Топчу
29
Андриевский
49
Сиротин
4-4-2
95
Эдилов
43
Давлетукаев
36
Адаев
4
Тагилов
44
Кадиев
20
Усманов
50
Ашаханов
6
Гвазава
94
Барзукаев
10
Кадыров
9
Садаев
49
Сиротин
84
Кочкин
84
Кочкин
49
Сиротин
10
Кадыров
42
Тохосашвили
42
Тохосашвили
10
Кадыров
43
Давлетукаев
21
Адилсон
21
Адилсон
43
Давлетукаев
20
Усманов
33
Ахъядов
33
Ахъядов
20
Усманов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ахмат (мол)
44
Никита Пермяков
ЦЗ
95
Владислав Шустов
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
63
Алихан Абухажиев
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
65
Арби Муслуев
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
44
Никита Пермяков
ЦЗ
95
Владислав Шустов
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Остались в запасе
63
Алихан Абухажиев
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
65
Арби Муслуев
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Амкар (мол) - Ахмат (мол)
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Ахмат (мол)
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+