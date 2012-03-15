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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Зенит (мол)
Динамо (мол) - Зенит (мол): обзор матча 15 марта 2012
Динамо (мол)
15.03.2012, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Зенит (мол)
59'
А. Панюков
81'
А. Панюков
87'
Е. Башкиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Зенит (мол)
ГОЛ! 2:1!
Е. Башкиров
ГОЛ! 2:0!
А. Панюков
Желтая карточка
Д. Отставнов
Замена
Е. Башкиров
️️️️
П. Могилевец
Замена
Д. Богаев
️️️️
Е. Марков
Замена
С. Цыганов
️️️️
В. Ефимов
Замена
П. Киреенко
️️️️
О. Вербицкас
ГОЛ! 1:0!
А. Панюков
Желтая карточка
А. Сапета
Желтая карточка
И. Шитов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
99
Владимир Торшенцев
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Зенит (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
13
Павел Киреенко
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
90
Илья Еронин
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
5
Евсеев
5
Сергеев
17
Иванов
24
Шитов
9
Соловьев
17
Комисов
41
Сапета
33
Нехайчик
26
Отставнов
90
Смолов
3-5-2
23
Бабурин
43
Терентьев
88
Телегин
17
Костин
23
Каюков
94
Евсеев
17
Батов
28
Могилевец
22
Вербицкас
20
Марков
98
Ефимов
98
Ефимов
9
Цыганов
9
Цыганов
98
Ефимов
22
Вербицкас
13
Киреенко
13
Киреенко
22
Вербицкас
28
Могилевец
44
Башкиров
44
Башкиров
28
Могилевец
20
Марков
88
Богаев
88
Богаев
20
Марков
Остались в запасе
Динамо (мол)
Зенит (мол)
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
99
Владимир Торшенцев
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
54
Егор Генералов
ВР
80
Борис Тащи
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
90
Илья Еронин
ЦФ
35
Даниил Сизько
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
99
Владимир Торшенцев
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
54
Егор Генералов
ВР
80
Борис Тащи
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
90
Илья Еронин
ЦФ
35
Даниил Сизько
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Динамо (мол) - Зенит (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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