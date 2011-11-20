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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)

Ростов - Томь

20.11.2011, Воскресенье, 18:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 31 тур Ростов - Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 14:00 Ростов 2:1 Томь
15 тур
22 июня, среда 15:30 Томь 1:1 Ростов
Россия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 сентября, среда 19:00 Ростов 3:1 Томь
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Томь 3:1 Ростов
1 тур
13 марта, суббота 17:30 Ростов 0:2 Томь
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Томь 2:1 Ростов
15 тур
25 июля, суббота 21:00 Ростов 0:0 Томь
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:00 Ростов 0:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
29 июля, воскресенье 15:00 Томь 1:1 Ростов
4 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 Ростов 2:2 Томь
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
15 октября, воскресенье 00:00 Ростов 2:1 Томь
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Томь 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Ростов 2:0 Томь
12 тур
18 июня, суббота 16:00 Томь 1:2 Ростов
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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