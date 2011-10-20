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Динамо К - Бешикташ
Динамо К - Бешикташ: обзор матча 20 октября 2011
Динамо К
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
90+4'
Д. Гармаш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Бешикташ
ГОЛ! 1:0!
Д. Гармаш
Пас отдал
О. Гусев
+4
+3
Желтая карточка
Д. Генен
+3
Замена
В. Кавлак
️️️️
Р. Куарежма
Желтая карточка
Т. Сивок
Желтая карточка
М. Аурелио
Замена
Дуду
️️️️
А. Шевченко
Замена
Ф. Голошко
️️️️
Эду
Желтая карточка
Ф. Эрнст
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Милевский
Травма
Д. Гармаш
Желтая карточка
О. Гусев
Желтая карточка
Р. Куарежма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Артем Милевский
АП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
20
Симау
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
7
Рикарду Куарежма
(К)
ПВ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
88
Александр Алиев
АП
Бешикташ
90
Умут Кая
ВР
26
Сидней
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
21
Филип Голошко
ЦФ
4-1-3-2
1
Шовковский
3
Попов
3
Бетао
17
Михалик
20
Гусев
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
19
Гармаш
7
Шевченко
12
Идейе
0
Милевский
4-3-2-1
1
Генен
19
Хильберт
4
Коркмаз
66
Сивок
12
Кейбаши
20
Уйсал
15
Аурелио
28
Эрнст
7
Куарежма
20
Симау
16
Эду
0
Милевский
88
Алиев
88
Алиев
0
Милевский
7
Шевченко
92
Дуду
92
Дуду
7
Шевченко
7
Куарежма
8
Кавлак
8
Кавлак
7
Куарежма
16
Эду
21
Голошко
21
Голошко
16
Эду
Остались в запасе
Динамо К
Бешикташ
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
90
Умут Кая
ВР
26
Сидней
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
Остались в запасе
90
Умут Кая
ВР
26
Сидней
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Динамо К - Бешикташ
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 10:40 (пятница, 21 октября)
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