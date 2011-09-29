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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - АЗ Алкмаар
Металлист - АЗ Алкмаар: обзор матча 29 сентября 2011
Металлист
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
76'
Тайсон
26'
Ж. Алтидор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - АЗ Алкмаар
Замена
О. Шелаев
️️️️
Тайсон
+3
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
К. Ортис
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Н. Виргевер
️️️️
Р. Эльм
ГОЛ! 1:1!
Тайсон
Замена
М. Девич
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
Р. Эльм
Желтая карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
С. Поульсен
Желтая карточка
П. Вернблум
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
Ж. Алтидор
ГОЛ! 0:1!
Ж. Алтидор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
(К)
АП
7
Хосе Соса
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Симон Поульсен
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
(К)
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ЛФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
7
Рой Беренс
РФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
16
Кельсо Ортис
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
4-2-3-1
29
Горяинов
84
Романчук
6
Торсильери
18
Гуйе
3
Вильягра
19
Торрес
8
Эдмар
11
Тайсон
10
Хавьер
7
Соса
9
Кристальдо
4-1-2-3
18
Альварадо
4
Марселлис
24
Клаван
4
Мойсандер
7
Поульсен
20
Эльм
19
Вернблум
6
Махер
7
Беренс
17
Алтидор
7
Гудмундссон
11
Тайсон
5
Шелаев
5
Шелаев
11
Тайсон
19
Торрес
32
Девич
32
Девич
19
Торрес
20
Эльм
24
Виргевер
24
Виргевер
20
Эльм
7
Гудмундссон
16
Ортис
16
Ортис
7
Гудмундссон
17
Алтидор
35
Беншоп
35
Беншоп
17
Алтидор
Остались в запасе
Металлист
АЗ Алкмаар
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Металлист - АЗ Алкмаар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:45 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 06:00 (пятница, 30 сентября)
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