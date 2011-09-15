Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - АЕК
Маккаби Х - АЕК: обзор матча 15 сентября 2011
Маккаби Х
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
1 : 0
Завершен
АЕК
54'
М. Гадир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - АЕК
Желтая карточка
Г. Бокколи
+3
Замена
Т. Коэн
️️️️
Я. Катан
Желтая карточка
Н. Присо
Красная карточка
Мурильо
Желтая карточка
Э. Линссен
Замена
С. Кингсли
️️️️
И. Скопелитис
Замена
М. Де Хесус
️️️️
В. Амаша
Желтая карточка
И. Скопелитис
Замена
Н. Присо
️️️️
Гомес
Замена
Г. Бокколи
️️️️
М. Гадир
ГОЛ! 1:0!
М. Гадир
Пас отдал
Т. Тавата
Желтая карточка
Л. Димеч
Желтая карточка
В. Амаша
Желтая карточка
Э. Голаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
5
Сари Фалах
ВР
31
Боян Шаранов
ВР
4
Шай Маймон
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
10
Идан Веред
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
14
Виям Амаша
ЦФ
20
Янив Катан
ЦФ
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
АЕК
0
Грегор ван Дийк
ВР
14
Марко Фортин
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
6
Люк Димеч
ЦЗ
18
Мурильо
ПЗ
27
Гомес
ОП
7
Эдвин Линссен
ЦП
11
Кириакос Павлу
ЦП
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
24
Джейсон Деметриу
ЦП
9
Мильян Мрдакович
ЦФ
Главный тренер
Тон Каанен
Маккаби Х
22
Амир Эдри
ВР
23
Хен Азриел
ЦП
26
Дела Ямпольски
ЦП
7
Густаво Бокколи
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
18
Али Осман
ЦП
28
Марлон Де Хесус
ЦФ
АЕК
1
Алешандре Негри
ВР
15
Константинос Костанас
ЦЗ
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
21
Нджонго Присо
ЦФ
29
Несторас Митидис
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
3-1-2-3
5
Фалах
4
Маймон
17
Тавата
27
Мешумар
6
Яхайя
10
Веред
23
Голаса
16
Гадир
20
Катан
14
Амаша
3-1-4-1
0
ван Дийк
18
Мурильо
6
Димеч
19
де Клер
27
Гомес
11
Павлу
8
Скопелитис
24
Деметриу
7
Линссен
9
Мрдакович
14
Амаша
28
Де Хесус
28
Де Хесус
14
Амаша
16
Гадир
7
Бокколи
7
Бокколи
16
Гадир
20
Катан
21
Коэн
21
Коэн
20
Катан
27
Гомес
21
Присо
21
Присо
27
Гомес
8
Скопелитис
39
Санни Кингсли
39
Санни Кингсли
8
Скопелитис
Остались в запасе
Маккаби Х
АЕК
23
Хен Азриел
ЦП
26
Дела Ямпольски
ЦП
22
Амир Эдри
ВР
18
Али Осман
ЦП
Главный тренер
Элиша Леви
15
Константинос Костанас
ЦЗ
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
1
Алешандре Негри
ВР
29
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Тон Каанен
Остались в запасе
23
Хен Азриел
ЦП
26
Дела Ямпольски
ЦП
22
Амир Эдри
ВР
18
Али Осман
ЦП
Остались в запасе
15
Константинос Костанас
ЦЗ
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
1
Алешандре Негри
ВР
29
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Главный тренер
Тон Каанен
Статистика матча Маккаби Х - АЕК
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
Новости команд
Все
Маккаби Х
АЕК
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+