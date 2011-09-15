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Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Сток Сити
Динамо К - Сток Сити: обзор матча 15 сентября 2011
Динамо К
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
90+1'
О. Вукоевич
55'
К. Джером
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Сток Сити
ГОЛ! 1:1!
О. Вукоевич
Пас отдал
А. Ярмоленко
+1
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
У. Паласиос
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Р. Шоттон
Замена
Б. Идейе
️️️️
Л. Аруна
Замена
Д. Пеннант
️️️️
К. Джером
Замена
А. Алиев
️️️️
М. Нинкович
Желтая карточка
Г. Попов
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
Пас отдал
Р. Шоттон
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
Л. Аруна
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
Д. Гармаш
Желтая карточка
Р. Хут
Желтая карточка
М. Апсон
Желтая карточка
Р. Шоукросс
16'
Желтая карточка
С. Диао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Артем Милевский
АП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
17
Райан Шоукросс
(К)
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
35
Кэмерон Джером
АП
5
Райан Шоттон
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
88
Александр Алиев
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
21
Диего Арисменди
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
4-1-3-2
1
Шовковский
3
Попов
3
Бетао
24
Юссуф
21
Данило Силва
5
Вукоевич
36
Нинкович
19
Гармаш
7
Ярмоленко
7
Шевченко
0
Милевский
4-4-1-1
29
Соренсен
28
Уилкинсон
4
Апсон
6
Хут
17
Шоукросс
5
Шоттон
8
Паласиос
15
Диао
12
Уилэн
35
Джером
9
Джонс
19
Гармаш
25
Аруна
25
Аруна
19
Гармаш
36
Нинкович
88
Алиев
88
Алиев
36
Нинкович
Аруна
12
Идейе
12
Идейе
Аруна
5
Шоттон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
5
Шоттон
35
Джером
7
Пеннант
7
Пеннант
35
Джером
8
Паласиос
19
Уолтерс
19
Уолтерс
8
Паласиос
Остались в запасе
Динамо К
Сток Сити
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
21
Диего Арисменди
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
21
Диего Арисменди
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Динамо К - Сток Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:45 (прямая)
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