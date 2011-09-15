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Копенгаген - Ворскла
Копенгаген - Ворскла: обзор матча 15 сентября 2011
Копенгаген
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
54'
М. Нордстранд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Ворскла
Замена
В. Сачко
️️️️
А. Янузи
Желтая карточка
С. Сантин
Замена
С. Сантин
️️️️
М. Нордстранд
Замена
А. Громов
️️️️
П. Ребенок
Замена
О. Баранник
️️️️
Р. Безус
Замена
Й. Абсалонсен
️️️️
Т. Кристенсен
Желтая карточка
Т. Кристенсен
Желтая карточка
А. Матвеев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Нордстранд
17'
Желтая карточка
А. Курилов
13'
Желтая карточка
Р. Безус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
4
Джонни Томсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
4-1-3-2
1
Виланд
19
Бенгтссон
6
Сигурдссон
6
Оттесен
4
Томсен
27
Делэни
31
Кристенсен
19
Гриндхейм
7
Боланьос
11
Нордстранд
14
Н'Дойе
3-2-3-2
1
Долганский
78
Курилов
17
Чеснаков
4
Даллку
5
Матвеев
33
Селин
32
Красноперов
82
Ребенок
90
Безус
11
Кривошеенко
9
Янузи
31
Кристенсен
22
Абсалонсен
22
Абсалонсен
31
Кристенсен
11
Нордстранд
70
Сантин
70
Сантин
11
Нордстранд
82
Ребенок
28
Громов
28
Громов
82
Ребенок
90
Безус
24
Баранник
24
Баранник
90
Безус
9
Янузи
17
Сачко
17
Сачко
9
Янузи
Остались в запасе
Копенгаген
Ворскла
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
9
Андрей Оберемко
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Остались в запасе
9
Андрей Оберемко
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
Главный тренер
Роланд Нильссон
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Копенгаген - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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