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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Лион
Динамо Загреб - Лион: обзор матча 07 декабря 2011
Динамо Загреб
07.12.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 7
Завершен
Лион
40'
М. Ковачич
45'
Б. Гомис
48'
М. Гоналон
49'
Б. Гомис
52'
Б. Гомис
65'
Лисандро
70'
Б. Гомис
76'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Лион
Замена
Н. Покривац
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
А. Сиссоко
ГОЛ! 1:7!
Д. Бриан
Пас отдал
Г. Фофана
Желтая карточка
Л. Ибаньес
ГОЛ! 1:6!
Б. Гомис
Пас отдал
А. Сиссоко
Замена
М. Алиспахич
️️️️
Саммир
Замена
Эдерсон
️️️️
А. Ляказетт
ГОЛ! 1:5!
Лисандро
Пас отдал
А. Ляказетт
Желтая карточка
Г. Фофана
Желтая карточка
Б. Гомис
Замена
М. Шитум
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
Лисандро
️️️️
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:4!
Б. Гомис
Пас отдал
А. Сиссоко
ГОЛ! 1:3!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Бриан
ГОЛ! 1:2!
М. Гоналон
Пас отдал
Д. Бриан
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
А. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
М. Ковачич
Вторая желтая
Й. Леко
Желтая карточка
Й. Леко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Саммир
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Геида Фофана
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Динамо Загреб
27
Филипп Лончарич
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Лион
28
Матье Валверде
ВР
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
3-5-1-1
25
Келава
3
Ибаньес
21
Вида
24
Врсалько
45
Адеми
27
Леко
8
Ковачич
19
Саммир
47
Бадель
14
Калельо
9
Бечирай
4-1-2-3
1
Льорис
35
Дабо
26
Коне
6
Ловрен
26
Сиссоко
25
Гоналон
6
Фофана
8
Гуркюфф
91
Ляказетт
18
Гомис
7
Бриан
19
Саммир
7
Алиспахич
7
Алиспахич
19
Саммир
8
Ковачич
27
Покривац
27
Покривац
8
Ковачич
9
Бечирай
92
Шитум
92
Шитум
9
Бечирай
91
Ляказетт
10
Эдерсон
10
Эдерсон
91
Ляказетт
6
Ловрен
9
Лисандро
9
Лисандро
6
Ловрен
Остались в запасе
Динамо Загреб
Лион
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
Главный тренер
Крунослав Юрчич
28
Матье Валверде
ВР
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Динамо Загреб - Лион
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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