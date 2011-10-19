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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Генк
Челси - Генк: обзор матча 19 октября 2011
Челси
19.10.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 3 тур
5 : 0
Завершен
Генк
8'
Р. Мейрелеш
11'
Ф. Торрес
27'
Ф. Торрес
42'
Б. Иванович
72'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Генк
Замена
К. Нванганга
️️️️
Й. Фоссен
Замена
Алекс
️️️️
Ж. Босингва
ГОЛ! 5:0!
С. Калу
Замена
Д. Ндабашинзе
️️️️
Э. Барда
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Ф. Камю
️️️️
А. Масуэро
Замена
П. Феррейра
️️️️
Э. Коул
Желтая карточка
Д. Пудил
ГОЛ! 4:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Ф. Малуда
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Д. Луис
18'
15'
Желтая карточка
Х. Хиланд
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ф. Лэмпард
11'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мейрелеш
Пас отдал
Э. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
2
Абель Масуэро
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
7
Томас Буффель
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Генк
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
24
Тимоти Дюрваель
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
21
Дюгари Ндабашинзе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
4
Луис
3
Босингва
21
Ромеу
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
13
Малуда
39
Анелька
9
Торрес
4-1-2-1-2
26
Котелеш
16
Нгонгка
2
Масуэро
36
Пудил
20
Ванден Борре
11
Хиланд
7
Буффель
28
Тошер
7
Де Брюйне
10
Барда
9
Фоссен
3
Босингва
33
Алекс
33
Алекс
3
Босингва
3
Коул
19
Феррейра
19
Феррейра
3
Коул
8
Лэмпард
8
Калу
8
Калу
8
Лэмпард
10
Барда
21
Ндабашинзе
21
Ндабашинзе
10
Барда
9
Фоссен
24
Нванганга
24
Нванганга
9
Фоссен
2
Масуэро
23
Камю
23
Камю
2
Масуэро
Остались в запасе
Челси
Генк
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
24
Тимоти Дюрваель
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
9
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
24
Тимоти Дюрваель
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
9
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Челси - Генк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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