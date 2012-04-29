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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Милан
Сиена - Милан: обзор матча 29 апреля 2012
Сиена
29.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 4
Завершен
Милан
83'
Э. Богдани
27'
А. Кассано
29'
З. Ибрагимович
90'
А. Ночерино
90+4'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Милан
+4
ГОЛ! 1:4!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Кассано
ГОЛ! 1:3!
А. Ночерино
ГОЛ! 1:2!
Э. Богдани
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
А. Ночерино
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
Э. Богдани
️️️️
П. Гросси
Замена
А. Аквилани
️️️️
С. Мунтари
Замена
Ф. Больцони
️️️️
М. Ларрондо
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Замена
М. Контини
️️️️
К. Терци
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Кассано
ГОЛ! 0:1!
А. Кассано
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
К. Терци
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
20
Франческо Бриенца
ЛП
8
Симоне Вергассола
(К)
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
9
Марсело Ларрондо
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
6
Марк ван Боммел
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
4-4-2
23
Бркич
36
Дель Гроссо
13
Россеттини
19
Терци
2
Витьелло
20
Бриенца
8
Вергассола
14
Гацци
23
Гросси
21
Дестро
9
Ларрондо
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
33
Йепес
23
Бонера
15
Месба
6
ван Боммел
8
Гаттузо
4
Мунтари
27
Боатенг
11
Ибрагимович
99
Кассано
19
Терци
15
Контини
15
Контини
19
Терци
9
Ларрондо
19
Больцони
19
Больцони
9
Ларрондо
23
Гросси
81
Богдани
81
Богдани
23
Гросси
4
Мунтари
20
Аквилани
20
Аквилани
4
Мунтари
8
Гаттузо
23
Ночерино
23
Ночерино
8
Гаттузо
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
Остались в запасе
Сиена
Милан
25
Джанлука Пеголо
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сиена - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 16:55 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 16:55 (прямая)
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