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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 17 марта 2012
Фиорентина
17.03.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 5
Завершен
Ювентус
15'
М. Вучинич
27'
А. Видаль
55'
К. Маркизио
67'
А. Пирло
72'
С. Падоин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
ГОЛ! 0:5!
С. Падоин
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 0:4!
А. Пирло
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Матри
ГОЛ! 0:3!
К. Маркизио
Пас отдал
М. Вучинич
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Р. Оливера
Желтая карточка
Р. Оливера
ГОЛ! 0:2!
А. Видаль
Пас отдал
М. Вучинич
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Красная карточка
А. Черчи
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
6
Маттиа Кассани
ЛЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
АП
11
Хуан Варгас
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
33
Нето
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
6
Кассани
21
Паскуаль
22
Настасич
14
Натали
83
Оливера
10
Лаццари
11
Варгас
18
Монтоливо
11
Амаури
7
Черчи
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
29
Де Челье
19
Бонуччи
4
Касерес
10
Маркизио
23
Видаль
21
Пирло
3
Пепе
21
Матри
9
Вучинич
83
Оливера
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
83
Оливера
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
21
Матри
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Матри
9
Вучинич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Вучинич
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
33
Нето
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
33
Нето
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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