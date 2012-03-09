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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 09 марта 2012
Кьево
09.03.2012, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Интер
87'
В. Самуэль
89'
Д. Милито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
ГОЛ! 0:2!
Д. Милито
Пас отдал
Х. Дзанетти
ГОЛ! 0:1!
В. Самуэль
Пас отдал
У. Снейдер
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
А. Поли
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
П. Хетемай
️️️️
Лусиано
Замена
Д. Паццини
️️️️
Д. Форлан
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
П. Саммарко
16'
Пенальти не реализован!
Д. Милито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
30
Лука Ригони
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
15
Андреа Поли
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кьево
0
Джакопо Колетта
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-3-2-1
70
Соррентино
3
Драме
3
Андреолли
15
Ачерби
21
Фрей
30
Ригони
4
Брэдли
10
Лусиано
23
Саммарко
77
Теро
31
Пеллисьер
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
6
Самуэль
5
Нагатомо
4
Дзанетти
5
Станкович
10
Снейдер
15
Поли
10
Форлан
22
Милито
23
Саммарко
3
Дайнелли
3
Дайнелли
23
Саммарко
10
Лусиано
56
Хетемай
56
Хетемай
10
Лусиано
31
Пеллисьер
9
Москарделли
9
Москарделли
31
Пеллисьер
15
Поли
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
15
Поли
10
Форлан
11
Паццини
11
Паццини
10
Форлан
Остались в запасе
Кьево
Интер
0
Джакопо Колетта
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
0
Джакопо Колетта
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Кьево - Интер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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