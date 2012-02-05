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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Парма
Кьево - Парма: обзор матча 05 февраля 2012
Кьево
05.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Парма
50'
С. Теро
46'
С. Джовинко
69'
Лусиано (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Парма
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
С. Джовинко
Замена
А. Палоски
️️️️
К. Вацек
Желтая карточка
М. Марига
Замена
Д. Сардо
️️️️
С. Теро
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Лусиано
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ф. Валиани
ГОЛ! 1:1!
С. Теро
Замена
Лусиано
️️️️
П. Саммарко
ГОЛ! 0:1!
С. Джовинко
Пас отдал
М. Марига
Желтая карточка
Ф. Валиани
10'
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Д. Галлоппа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Парма
1
Никола Паварини
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Хайме Вальдес
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-3-3
70
Соррентино
3
Драме
15
Ачерби
3
Андреолли
21
Фрей
4
Брэдли
23
Саммарко
7
Вацек
31
Пеллисьер
77
Теро
9
Москарделли
4-4-2
1
Паварини
5
Дзаккардо
29
Палетта
18
Гобби
6
Лукарелли
80
Валиани
4
Морроне
14
Галлоппа
31
Марига
21
Джовинко
10
Флоккари
77
Теро
20
Сардо
20
Сардо
77
Теро
23
Саммарко
10
Лусиано
10
Лусиано
23
Саммарко
7
Вацек
9
Палоски
9
Палоски
7
Вацек
14
Галлоппа
32
Модесто
32
Модесто
14
Галлоппа
21
Джовинко
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
21
Джовинко
80
Валиани
14
Биабиани
14
Биабиани
80
Валиани
Остались в запасе
Кьево
Парма
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
83
Антонио Миранте
ВР
10
Хайме Вальдес
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
10
Хайме Вальдес
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кьево - Парма
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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